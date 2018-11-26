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المسروقات بقرابة المليون ريال

الإطاحة بعصابة إرتكبت 83 حادثة سرقة في الرياض

الإطاحة بعصابة إرتكبت 83 حادثة سرقة في الرياض
weam.co/556197
الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من  الاطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٨) متهمين  (٧)  من الجنسية السورية ومتهم واحد من الجنسية اليمنية والقبض عليهم جميعا بعد توفر الأدلة على إمتهانهم السرقه من المحلات التجاريه والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها ، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الاطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٨) متهمين (٧) سبعة من الجنسية السورية ومتهم واحد من الجنسية اليمنية وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني و الثالث والقبض عليهم جميعا بعد توفر الأدلة على إمتهانهم السرقه من المحلات التجاريه والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بأرتكابهم (83) حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها (950.000)  ألف ريال حيث جرى ايقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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