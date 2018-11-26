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بسبب تصرفات الجماهير

عقوبات محتملة في انتظار برشلونة وأتلتيكو مدريد

عقوبات محتملة في انتظار برشلونة وأتلتيكو مدريد
weam.co/556198
مدريد- الوئام:

بات أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مهددين بتلقي عقوبات من قبل الاتحاد الإسباني، على خلفية المباراة التي جمعت الناديين السبت الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في إطار منافسات “الليغا”.

وذكرت صحيفة سبورت، أن أتلتيكو مدريد بات معرضاً لتلقي عقوبات، بعد إلقاء جماهير فريقه الزجاجات الفارغة في منطقة الحكم المساعد الثاني، عقب إحراز الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التعادل القاتل لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة أن “الروخي بلانكوس”، قد يواجه عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب “واندا ميتروبوليتانو”، بجانب عقوبة مادية قد تصل إلى 3 آلاف يورو.

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