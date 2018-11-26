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الوئام توصلت لخطاب عدم رغبتها

أهالي السيل بالطائف: STC أغلقت مكتبها والشركة.. لانرغب في التجديد

أهالي السيل بالطائف: STC أغلقت مكتبها والشركة.. لانرغب في التجديد
weam.co/556206
الطائف- الوئام:

مازالت معاناة أهالي السيل بمحافظة الطائف مستمرة مع شركة الاتصالات السعودية STC حيث جددوا مطالبتهم للشركة بعدم إقفال فرع السيل الصغير لما يقدمه من خدمات لنحو ١٠٠ ألف عميل من سكان السيل الصغير والسيل الكبير وريحه ورحاب والواسط ومثمله وذوي حجي والحامديه والرحبه وحي الدهاس وإسكان الحرس الوطني وإسكان القاعدة الجوية وحي الصفراء.

بالإضافة لموقعه في علي طريق مكة المكرمة وما يقدمه من خدمات للحجاج والمعتمرين.

وعبر “الوئام” طالب الأهالي المسؤولين في الشركة بإعادة النظر في إغلاقه، كما قامت “الوئام” بالاتصال بمدير الفرع والذي أفاد بأنه غير مصرح له التصريح.

وتوصلت “الوئام” للخطاب الموجهة للمالك والذي يفيد بانتهاء العقد في٣١/١٢/٢٠١٨ وعدم رغبه الشركة في التجديد.

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