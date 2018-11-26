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تعيين عدد من المعيدين والمحاضرين

صدور قرارات وتعيينات جديدة في جامعة الباحة

صدور قرارات وتعيينات جديدة في جامعة الباحة
weam.co/556207
الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

ترأس مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1439/ 1440هـ بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة، وأمين اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، وذلك في قاعة المجلس بمبنى الإدارة في المدينة الجامعية.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم الغامدي: إنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات.

منها: تعيين عدد من المعيدين، والمحاضرين؛ فضلاً عن تعيين أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، إضافة إلى الموافقة على إعادة تشكيل عدد من المجالس واللجان.

كما اطلع المجلس على أعداد وبيانات الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في جميع البرامج في نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1439/ 1440.

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