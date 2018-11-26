أكبر نافورة في إسطنبول مأوى للمشردين

متابعات - الوئام

تلقي الحالة الاقتصادية التركية بظلالها كل يوم على نواحي الحياة في المدن التركية، التأثير يبدو واضحا على المعالم الأثرية مثل المساجد في المدن الكبرى، مؤخرا أصبحت نافورة توبهانه الأثرية التي أنشأها السلطان محمود الأول في عام 1732 بحديقة توبهانه بمنطقة باي أوغلو في إسطنبول وتعد ثالث أكبر نافورة بالمدينة مأوى للمشردين.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الحدائق والمباني الأثرية والمخازن المهجورة تحولت إلى مأوى للمشردين في الطقس البارد، وأصبحت نافورة توبهانة التاريجية الواقعة بجوار جامع كيليش علي باشا بشارع مجلس مبوسن من بين الأماكن التي يفضلها المشردون.

ووفقا للصور المنشورة على موقع صحيفة زمان التركية، فإن المشردين يرقدون داخل الأحواض الحجرية المحيطة بالنافورة ويحاولون الاحتماء من السقيع ببطانيات وسجاد وأكياس نايلون يلتقون بها.

وقال أحد المواطنين ويدعى نهاد كسكين إنه يصادف أناسًا يفترشون الطرقات يوميًا قائلا: “لابد من مساعدة هؤلاء الأشخاص. من فضلكم أظهروا بعض من التفهم. ساعدوا هؤلاء الأشخاص يوميًا”.