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“بلومبرج”: إنتاج السعودية من النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 80 عاما

“بلومبرج”: إنتاج السعودية من النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 80 عاما
weam.co/556282

نقلت وكالتا “رويترز” و”بلومبرج” عن مصدر في صناعة النفط، إن إنتاج السعودية اليومي من النفط الخام ارتفع إلى 11.3 مليون برميل وهو أعلى معدل إنتاج منذ بدء المملكة استخراج النفط قبل 80 عاما.

المصدر المطلع أوضح أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ ما بين 11.1 مليون و11.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر الجاري.

وقالت بلومبرج إن متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام تراوح في وقت سابق من الشهر الجاري بين نحو 10.8 مليون و10.9 مليون برميل يوميا، مضيفة أن المستويات تزيد بنحو 0.5 مليون برميل يوميا، بما يعادل 0.5 في المئة من الطلب العالمي، مقارنة مع أكتوبر الماضي.

وتابعت: “تزيد تلك المستويات بأكثر من مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في أوائل 2018 حين كانت الرياض تخفض الإنتاج مع غيرها من أعضاء أوبك، ولن يتضح متوسط الإنتاج قبل انتهاء الشهر”.

 

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