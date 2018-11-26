المغرب يجدد طلبه للجزائر للإعلان بشكل رسمي عن موقفها من الدعوة للحوار

متابعات - الوئام

جدد المغرب، اليوم الاثنين، طلبه للجزائر للإعلان بشكل رسمي عن موقفها من الدعوة للحوار.

وقالت وسائل إعلام عربية، إن المغرب أعرب عن أسفه لكون مبادرة العاهل المغربي المقدمة للجزائر من أجل الحوار لم تشهد الرد المأمول.

وجاء البيان الدبلوماسي المغربي، في أعقاب إجراء ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، لمباحثات رسمية، في مقر الخارجية المغربية في الرباط، مع السفير الجزائري في المغرب.

وكشفت الدبلوماسية المغربية، عن أنها قامت بمبادرات رسمية وغير رسمية، طيلة 10 أيام، “من دون أي جدوى” لربط الاتصال مع السلطات الجزائرية “على مستوى وزاري”.

ونقل وزير الخارجية المغربي، إلى السفير الجزائري، رغبة الرباط في “معرفة الموقف الرسمي” للجزائر من المبادرة المغربية لإقامة آلية للحوار الثنائي.

ووصفت الخارجية المغربية مبادرة العاهل محمد السادس، بأنها تعبر عن “إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر”، و”بدون شروط”، بغية “تبديد جميع الخلافات” بين الجارين المغاربيين.

وأكدت الخارجية المغربية أن الرباط تبقى “منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات” الجزائر.

ومن جهة ثانية، أعلنت الرباط أن الطلب الجزائري لقمة مغاربية لوزراء الخارجية؛ “لا علاقة له بالمبادرة الملكية” المغربية، لإحداث آلية للحوار الثنائي، لأن العلاقات بين الرباط والجزائر “ثنائية”.