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“إفريقيا الأخطر”… العنف الأسري وراء مقتل 50 ألف امرأة في 2017

“إفريقيا الأخطر”… العنف الأسري وراء مقتل 50 ألف امرأة في 2017
weam.co/556285

قتلت 50 ألف امرأة على أيدي شركائهن أو أقاربهن في 2017، وفقا لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم.

وذكر التقرير أنه في المجموع، قتلت في العام الماضي 87 ألف امرأة وأن نحو 60% من الضحايا كن ضحايا للعنف من قبل الأقارب والأصدقاء.

وقال رئيس المكتب، يوري فيدوتوف: “رغم من أن الغالبية العظمى من ضحايا جرائم القتل هم من الرجال، إلا أن النساء ما زلن يدفعن أعلى ثمن ناجم عن عدم المساواة بين الجنسين والتمييز والقوالب النمطية السلبية. والنساء بالذات يخضعن لأعلى درجات من احتمال وقوع القتل على أيدي شركائهن الحميمين أو أفراد أسرهن”.

وفي إطار التوزيع الجغرافي، تظل أفريقيا أخطر منطقة في العالم، حيث يبلغ معدل جرائم القتل لكل 100 ألف من الإناث — 3.1 جريمة مقارنة بجنوب أمريكا وأمريكا الشمالية حيث بلغ هذا المؤشر — 1.6 ، وفي أوقيانوسيا — 1.3 و في آسيا — 0.9. والأكثر أمانا لممثلات الجنس اللطيف في أوروبا بــ0.7 جريمة لكل 100 ألف امرأة.

 

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