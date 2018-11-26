وزير التعليم : الجامعة الإلكترونية تقدم تعليمًا فريدًا من نوعه وسيكون لها مدينة جامعية

الوئام-واس

أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بمستوى التعليم الأكاديمي الذي تقدمه الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال برامجها المعنية بالتعليم المدمج الذي تطبقه معظم الجامعات العريقة في العالم ، مؤكدًا أن هذا النموذج الذي تقدمه الجامعة يعد تعليمًا فريدًا من نوعه في المملكة والمنطقة العربية ويستحق الدعم الكبير لتكمل الجامعة الإلكترونية رسالتها الأكاديمية .

وأوضح معاليه في ذلك الصدد أن الجامعة الإلكترونية تتميز بسمعة تعليمية مشرفة، ولديها العديد من الإمكانات والكوادر التعليمية التي زادت من تميزها وحرصها على تقديم الجودة العالية في التعليم عبر برامج أكاديمية لها سمعتها الدولية، مبينًا معاليه أن الجامعة ستحظى بعون الله تعالى بمدينة جامعية لها في مقرها الرئيس بالرياض، في خطوة أولى ترمي إلى تعزيز مكانتها الأكاديمية بالشكل الذي يلبي طموحات القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مساء اليوم لمقر الجامعة السعودية الإلكترونية الرئيس في مدينة الرياض، حيث التقى معاليه بمدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد بن عبدالعزيز الموسى، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من منسوبيها.

وقال معاليه: إن الجامعة السعودية الإلكترونية لها خصوصيتها الفريدة في تقديم برامج تعليمية معتمدة على أدوات التقنية الحديثة تتيح التعليم لفئات المجتمع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهي فرصة سانحة لمن أراد تطوير مهاراته ومعرفته عن طريق هذه البرامج التي تلبي حاجة سوق العمل بالمملكة.

وأضاف معاليه أن الجامعة الإلكترونية سوف تقدم خطة استراتيجية توضح كيف ستكون بإذن الله خلال الخمس سنوات المقبلة مع ما تشهده المملكة من تطور مذهل في مناحي الحياة واعتمادها على أسلوب التقنية الحديثة وذلك في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وكان معالي وزير التعليم قد التقى خلال زيارة للجامعة الإلكترونية بعدد من طلاب الجامعة في قاعات المحاضرات، وشاهد بصحبة مدير الجامعة الدكتور عبدالله الموسى الفصول الافتراضية للتعليم المدمج، كما شاهد معاليه فيلماً وثائقيًا عن الجامعة السعودية الإلكترونية ومسيرتها في التعليم منذ نشأتها عام 1432هـ، وما شهدته من تقدم مذهل خلال هذه الفترة الزمنية في برامجها التعليمية ومخرجاتها الوطنية .

ومن جهته، أعرب مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله الموسى، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على زيارته للجامعة، والالتقاء بمنسوبي الجامعة وطلابها، مبينًا أنها زيارة محفزة للجميع نحو تقديم المزيد والمزيد من العمل المتميز في سبيل خدمة التعليم الأكاديمي في المملكة بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة .

وقال الدكتور عبدالله الموسى، إن الجامعة الإلكترونية يدرس فيها حاليًا نحو 15 ألف طالب وطالبة في مقرها الرئيس بالرياض وفروعها العشرة بمناطق المملكة في تخصصات تلبي حاجة سوق العمل في المملكة، وتحقق التميز لخريجي الجامعة نظير برامجها الأكاديمية التي تعد إنموذجًا عالميًا يطبق في أرقى جامعات العالم كما في جامعة كولورادو، وأهاويو الأمريكيتين، وغيرها من الجامعات المتميزة في العالم، ناهيك عن 51 برنامجًا تقدمها الجامعة في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في العالم عبر شراكات ثنائية مع هذه الجامعات كان آخرها مع جامعة كوبنهاجن في الدنمارك.