قطر تتحدى ترامب.. الخطوط الجوية القطرية تزيد رحلاتها لإيران

متابعات - الوئام

في خطوة تبدو تحديا لقرارات الإدارة الأمريكية منذ قرار تنفيذ الموجة الثانية من العقوبات على إيران، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير مزيد من الرحلات الجوية إلى طهران بعد أسابيع من فرض العقوبات.

وقررت الخطوط القطرية إضافة رحلتين أسبوعيتين إلى خطها الحالي بين الدوحة وطهران، ثم إضافة 3 رحلات أسبوعية على خط مدينة شيراز في يناير المقبل. كما ستطلق رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أصفهان في فبراير، بحسب رويترز.

وأصبحت قطر منذ إقرار العقوبات الأمريكية على طهران بين أمرين أحلاهما انتحار، إما إغضاب الإدارة الأمريكية التي لوحت فيما قبل بعقوبات صارمة إذا ما فكرت دولة ما مخالفة العقوبات أو الالتزام بتعهداتها لحليفتها الأم ورد الجميل لنظام الملالي.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في بيان: “تمثل هذه الرحلات دليلاً آخر على التزام الخطوط الجوية القطرية تجاه إيران، فضلاً عن توسيع شبكتنا في هذا السوق المزدهر”.

وفي وقت سابق أوقفت شركات الطيران الأوروبية وعلى رأسهما الفرنسية والبريطانية، رحلاتها إلى طهران التزاما بالعقوبات.

وأعلنت واشنطن في الخامس من نوفمبر عن سلسلة من العقوبات تستهدف البنوك الإيرانية وقطاعي النفط والشحن وخطوط الطيران الوطنية و 200 شخص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وتهدف العقوبات إلى إجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية، وتعليق برنامج الصواريخ الباليستية والتضييق على تدخلاتها الموتّرة للأوضاع في الشرق الأوسط.