تعرف على التنظيمات الجديدة لمركز برنامج جودة الحياة

الوئام-الرياض

حصلت الوئام على التنظيمات الجديدة لمركز برنامج جودة الحياة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م

وجاء في التنظيمات إلغاء البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة “داعم”، وصندوق دعم الهوايات والأنشطة.

و إلغاء البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة “داعم”، وصندوق دعم الهوايات والأنشطة وتضمنت الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة عدة أهداف مهمة ، حيث يهدف المركز إلى تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الهوايات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز حياة الفرد والأسرة، وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي.

كما يهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضيا من المعيشة.

مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام –دون حصر- بما يأتي:

1- اقتراح المبادرات، والموافقة على خطة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المنفذة

2- الإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.

3- تنفيذ المبادرات التي تكلفه بها اللجنة.

4- تشجيع القطاع العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق جودة الحياة في المملكة.

5- الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة للخروج بأفكار إبداعية لتحسين جودة الحياة في المملكة.

6- تشجيع وتحفيز إنشاء المعاهد ومراكز التدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاحتضان ورعاية المواهب وبناء الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة، والعمل على تطويرها.

7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على التعريف بأندية الهواة في المجتمع، ووضع إطار تنظيمي لها.

8- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.

9- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات إصدار التراخيص لأندية الهواة، واتخاذ ما يلزم لإصدار تراخيص للهوايات التي لا تشرف عليها أي جهة.

10- اقتراح إنشاء المرافق وتأسيس الخدمات، وذلك لتلبية متطلبات الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالهوايات، والرفع عن ذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

11- تقديم الدعم للجهات الحكومية وغيرها ذات الصلة بالهوايات، لرفع مستوى مرافقها وتهيئتها بما يناسب الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها.

12- العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالهوايات، لإعداد الضوابط التي تمكنها من الاستفادة من مرافقها بما يحقق عوائد مالية لها، ورفعها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

13- تأسيس حاضنات الأعمال والخدمات المشتركة وتطويرها، لدعم أندية الهواة.

و تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.

4- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

5- إقرار ضوابط تعنى بدعم قطاع أندية الهواة والأنشطة والفعاليات المرتبطة بعمل المركز.

6- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

7- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه.

8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

9- الموافقة على مشروع ميزانية المراكز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

10- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.

11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

13- النظر في طلبات الموازنة الخاصة بالمبادرات ورفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس.

14- النظر في تقارير تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى اللجنة الاستراتيجية بالمجلس.

15- تحديد الجهة المناسبة –بما فيها المركز- لتولي تنفيذ المبادرات.

وللجنة –في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللجنة أيضًا تفويض بعض اختصاصاتها –المشار إليها في هذه المادة- غلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من مسؤولي المركز.

و يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وكان رئيس لجنة برنامج جودة الحياة، أحمد بن عقيل الخطيب ، قد أشاد بقرار مجلس الوزراء اليوم الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة، عاداً المركز خطوة مهمة في طريق استدامة أعمال البرنامج ، وتوسيع نطاق مهامه.

وتأتي الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة بعد أشهر من إطلاق برنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في 3 مايو الماضي، الذي يعمل بالشراكة مع عدة جهات حكومية على تنفيذ مبادرات ومشاريع تُعنى بتحسين أنماط الحياة، وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الارتقاء بجميع مناطق المملكة، ووصول مدن سعودية إلى مصاف أفضل المدن للعيش عالمياً.