وزير الحج والعمرة يستقبل القنصل العام الكويتي بجدة

الوئام-جدة

جدة –

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة اليوم ، قنصل عام دولة الكويت وائل العنزى .

وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين من دولة الكويت الشقيقة .

من جهته أشاد القنصل الكويتى بالجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم .

حضر اللقاء معالى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط والمدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ .