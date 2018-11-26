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في ظل الاشادة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة يستقبل القنصل العام الكويتي بجدة

وزير الحج والعمرة يستقبل القنصل العام الكويتي بجدة
weam.co/556304
الوئام-جدة

جدة –
استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة اليوم ، قنصل عام دولة الكويت وائل العنزى .
وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين من دولة الكويت الشقيقة .
من جهته أشاد القنصل الكويتى بالجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم .
حضر اللقاء معالى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط والمدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ .

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