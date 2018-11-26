سفارة المملكة في القاهرة تطلق “هاشتاج” ترحيبا بولي العهد

القاهرة - الوئام

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، هاشتاق “ولي العهد _ في بلده الثاني _ مصر”، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفيس بوك، وإنستقرام.

وعلقت السفارة السعودية (في بيان) على تدشين الهاشتاق، بأنه يأتي بمناسبة الزيارة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) إلى مصر.

ونشرت السفارة على (تويتر) مقطع فيديو يرصد أبرز لقطات جولات ولي العهد، وبدأ بتصريحه الشهير: «لا أريد أن أفارق الحياة إلا والشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سفير المملكة، أسامة بن أحمد نقلى، قوله إن “زيارة ولى العهد إلى مصر، اليوم الاثنين، تُعد الثانية له خلال عام واحد.

وبين أنها تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلى التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

وأوضح نقلي، أن العلاقات بين البلدين شهدت في عهد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طفرة غير مسبوقة، شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات.

كما أثمرت عن إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق على المستوى القيادي، وذلك إضافة إلى تعزيز هذه الشراكة بتطوير عمل المجالس القائمة والمتمثلة في اللجنة المصرية السعودية المشتركة على المستوى الحكومي، وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال السعودي المصري على مستوى القطاع الخاص.