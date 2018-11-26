عاجل .. انشقاقات ميدانية بين الحوثيين تسفر عن اشتباكات و مقتل قياديين من الميليشيا في صعدة

الوئام-متابعات

كشفت وسائل إعلام يمنية،مساء اليوم، عن اندلاع اشتباكات بين الحوثيين في منطقة قوبرة بمديرية نهم بين حوثة صعدة و آخرين من أبناء منطقة نهم و أسفرت الاشتباكات عن قتلى من الطرفين بينهم قيادي من صعدة يكنى أبو يوسف الصعدي و قيادي من نهم ويكنى أبو حرب .