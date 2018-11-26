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بين جبهتين

عاجل .. انشقاقات ميدانية بين الحوثيين تسفر عن اشتباكات و مقتل قياديين من الميليشيا في صعدة

عاجل .. انشقاقات ميدانية بين الحوثيين تسفر عن اشتباكات و مقتل قياديين من الميليشيا في صعدة
Newly recruited Houthi fighters chant slogans as they ride a military vehicle during a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters to battlefronts to fight pro-government forces in several Yemeni cities, on January 3, 2017. / AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS
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الوئام-متابعات

كشفت وسائل إعلام يمنية،مساء اليوم، عن اندلاع اشتباكات بين الحوثيين في منطقة قوبرة بمديرية نهم بين حوثة صعدة و آخرين من أبناء منطقة نهم و أسفرت الاشتباكات عن قتلى من الطرفين بينهم قيادي من صعدة يكنى أبو يوسف الصعدي و قيادي من نهم ويكنى أبو حرب .

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