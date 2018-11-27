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“أهرامات مصر” تتزين بعلم المملكة احتفالا بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان

“أهرامات مصر” تتزين بعلم المملكة احتفالا بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان
أهرامات مصر بعلم السعودية
weam.co/556350

تزينت أهرامات مصر، براية المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، احتفالا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حفظه الله إلى القاهرة.

ووصل ولي العهد إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى زيارة لوطنه الثاني مصر.
ومن المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

 

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