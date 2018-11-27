فيديو.. تظاهرة مصرية في حب المملكة ترحيبا بولي العهد محمد بن سلمان

القاهرة - الوئام

نظم مصريون تظاهرة في حب المملكة ترحيبا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، من أمام مقر إمقامته.

وردد المشاركون هتافات ترحيبا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحظة وصوله إلى مقر إقامته، ورفعوا أعلام السعودية ومصر، ولافتات ترحيبية بالوفد السعودي.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى زيارة لوطنه الثانى مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فى بيان صحفى، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.