تقرير الجولة .. ثلاثية تعجل برحيل المقيرن والنصر يضيق الخناق على الهلال

الرياض - الوئام - محمد بن نافع:

شهدت الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الكثير من الإثارة والندية في صراع ” الكراسي المتحركة ” في سلم الترتيب في تقريرنا التالي نستعرض ” ملخص ” لأبرز وأهم الأحداث والأرقام في هذه الجولة :

الجولة (10) – عدد المباريات التي لعبت (8) :

-الهلال يواصل صدارته برصيد (28) نقطة على الرغم من تعثره بالتعادل أمام مضيفه الفيصلي بهدف لمثله.

– النصر يواصل مطاردته للهلال ويقلص الفارق لـ (3) نقاط فقط بعد تجاوزه نظيره الشباب بهدف دون رد ليرفع بذلك رصيده إلى النقطة (25)

– حافظ الأهلي على مركزه الثالث في سلم الترتيب بعد تغلبه على الاتحاد في ” ديربي ” الغربية بثلاثة أهداف لهدف ويرتفع رصيده لـ(22) نقطة.

– الهلال الفريق الأقوى هجوما بتسجيله لـ (24) هدفاً.

-الاتحاد الأضعف دفاعاً بـ ولوج مرماه (24) هدفاً.

-الأضعف هجوما أحد بتسجيله لـ (7) أهداف فقط

– الأقوى دفاعا( الهلال – النصر – الشباب ) حيث لم يلج مرمى كلاً منهم سوى (7) أهداف.

– استمر سجل الفريق الهلالي حتى نهاية الجولة العاشرة بدون أي خسارة من خلال (9) انتصارات وتعادل وحيد.

– استمر مهاجم الفريق الهلالي الفرنسي بافيتيمبي غوميس بالتساوي مع الكاميروني مهاجم التعاون لياندري تاومبا في صدارة هدافي الدوري برصيد (7) أهداف لكل منهما في حين جاء السوري عمر السوري مهاجم النادي الأهلي والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم نادي الإتفاق ثانيا برصيد (6) أهداف لكلاهما .

– واصل لاعب وسط نادي التعاون هيلدون صدارته لصناع اللعب من خلال صناعته لـ (4) أهداف.

– تم احتساب (6) ركلات جزاء في الجولة تم تسجيلها جميعاً.

– شهدت مباراة الفتح وأحد النتيجة الأكبر في الجولة بعد فوز الفتح بنتيجة (4-0).

– مباراة الاتفاق والتعاون الأكثر تسجيلاً للأهداف من خلال تسجيل الفريقين لـ(6) أهداف بعد تغلب التعاون بنتيجة (4-2).

– حضر التعادل في هذه الجولة بذات النتيجة مرتين في مواجهتي الفيحاء والحزم وكذلك الفيصلي والهلالي بنتيجة (1-1)

– حضر الفوز في (6) مواجهات في هذه الجولة .

– مواجهة ( النصر – الشباب ) هي المباراة التي شهدت أكثر بطاقات ملونة في الجولة بواقع (5) بطاقات صفراء وواحدة حمراء للشباب و(بطاقتين) صفراء للنصر وواحدة حمراء .

– واصل الفريق الاتحادي نتائجة المخيبة للآمال من خلال فشله في تحقيق أي انتصار.

– شهدت الساحة الإعلامية الاتحادية الأهلاوية سجالاً اعلامياً على مستوى رئيسي الناديين قبل المواجهة من خلال موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” زاد الوهج الاعلامي للديربي.

– تسببت خسارة الاتحاد من نظيره الأهلي بنتيجة (3-1) في تقديم رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن استقالته وتعيين لؤي ناظر رئيسا للنادي وتكليف حمد الصنيع نائب للرئيس.

لقطة الجولة:

شهدت مباراة الفيصلي والهلال لقطة لطفلة حصدت الكثير من التفاعل من قبل الجماهير الرياضية بعد أن كانت تدعي لفريقها الفيصلي أملاً في تسيجله هدف التعادل وهو ماتحقق بعد ذلك بثواني قليلة لتكون ردة فعلها “دموع ” بطعم الفرح.