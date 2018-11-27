مقتل قيادي حوثي بارز في البيضاء اليمنية

صنعاء -الوئام:

لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه وأصيب قيادي آخر، في اشتباكات مع مسلحين مجهولين بمدينة البيضاء مركز المحافظة.

وقال مصدر محلي لموقع “نيوزيمن” الإخباري، إن اشتباكات بالأسلحة النارية اندلعت أول أمس الأحد، بين مسلحين مجهولين على متن سيارة كورولا مع قياديين حوثيين وعدد من مرافقيهم كانوا على متن طقمين في حارة الكويت جنوب المدينة.

وأوضح أن المسلحين المجهولين اشتبكوا مع عناصر مشرف الميليشيا الحوثية بمدينة البيضاء المدعو “صامد محمد الريامي” المكنى “أبو مجاهد” المعين من قبلها مديراً لمكتب النقل بالمحافظة، والمشرف الإعلامي للميليشيا المدعو أبو علي الدوحلي.

ولفت أن المدعو أبو مجاهد الريامي أصيب إصابة بالغة خلال الاشتباكات، نقل على إثرها إلى مستشفى المدينة، إلا أنه فارق الحياة أمس الإثنين متأثراً بجراحه، وأضاف أن القيادي الحوثي “الدوحلي” أصيب أيضاً في الاشتباكات خلال مطاردة المسلحين عقب فرارهم من المنطقة.