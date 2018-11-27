شاهد: وفيات وإصابات بحوادث مروّعة في الباحة

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات وُصفت بالخطيرة في حادثين منفصلين بالباحة. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعه 12:49 بعد ظهر أمس الاثنين على الرقم الموحد 997 على طريق الباحة بالجرشي تحديداً نزول وأدي فيق.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الاحمر بتوجيه من القائد الميداني للموقع وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود اصابه.

وقال الزهراني تم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع ووصفت بالخطيره ومن ثم تم نقلها عن طريق اسعافات الهلال الاحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

كما افاد الزهراني بوقوع حادث تصادم في المخواه الاحسبه محطة خلف . وعليه فقد تم توجيه فرقه اسعافيه للموقع وعند الوصول اتضح بوجود اصابه محتجزة وتم تخليصه من الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني وبعد تم الكشف على الاصابه اتضح أنه قد فارق الحياة .