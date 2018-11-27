تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل

ابها- الوئام:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر وظائف مدرسي لغة بالمستوى السادس وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات للعمل في عمادة السنة التحضيرية.

وقد أوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور/ محمد بن سعيد الزهراني أنه يشترط في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلا على شهادة الماجستير من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد التخصصات التالية :

– تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى (TESOL).

– اللغويات التطبيقية (ِApplied Linguistics).

– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).

– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية (TEAP).

– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (TESP).

– أن يكون المتقدم حاصلا على درجة 7 أو أكثر في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) أو(TOFEL Paper600)،(TOFEL Computer250)، (TOFEL IBT 100).

على ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب عن (33) عاماً وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب وأن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي وأن تكون شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.

وألا يقل التقدير العام في كل من مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيدجداً مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وترفع مع المستندات وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً مع ضرورة اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 19 /3 /1440هـ الموافق 27 /11 /2018 وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 26/3 /1440هـ الموافق 4 /12 /2018م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://services.kfu.edu.sa/Assistan…sor/Guest/Term