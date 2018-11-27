القمم السبع.. مقصد المتسلقين المحترفين والهواة

متابعات- الوئام:

لعشاق التسلق، سواء كانوا متسلقي الألب المحترفين أو الهواة، من المرجح أن عبارة “القمم السبع” سوف تزيد ضربات القلب. إنها تشير إلى أعلى القمم في قارات العالم السبع.

بعضها لا يلائم بالطبع إلا المتسلقين المتمرسين، ولكن البعض الآخر سوف يجذب المتسلقين الهواة أو المتنزهين العاديين ذوي اللياقة الكافية للوصول إلى قمة أقل تطلبا لبذل الجهد.

وفي أوروبا، أعلى قمة هي مسألة نقاش جغرافي. فإن الرأي القائم على نطاق واسع هو أن أعلى جبل هو مون بلون (4810 أمتار) في جبال الألب السويسرية.

ولكن هناك دعوى من أجل جبل ألبروس (5642 مترا) في جبال القوقاز بروسيا، بالوضع في الاعتبار أن هذه الجبال تنتمي لقارة أوروبا ويقول بعض الجغرافيين إنها جزء من آسيا.

والوضع أوضح في الأماكن الأخرى، ففي قارة إفريقيا أعلى قمة هي كليمنجارو (5895 مترا) في تنزانيا بينما في أمريكا الشمالية إنها دينالي (6190 مترا) في ألاسكا.

أما أعلى قمة في أمريكا الجنوبية فتوجد في الأرجنتين وهي أكونكاجوا (6961 مترا) في سلسلة جبال الأنديز.

وفي منطقة القارة الأسترالية، تختلف الآراء مجددا بحسب التعريفات الجغرافية ويفيد الرأي القائم على نطاق واسع أن هرم كارستينز (4884 مترا) في إقليم بابوا الإندونيسي هو الأعلى.

ولكن وفقا للتعريف الأضيق فإن بابوا لا تنتمي لقارة أستراليا. وفي هذه الحالة تكون أعلى قمة في أستراليا هي جبل كوسيوسكو (2228 مترا).

ومن ناحية أخرى، أعلى قمة في آسيا وفي العالم هي قمة جبل إيفرست في نيبال حيث يبلغ ارتفاعها 8848 مترا. أما في القارة القطبية الجنوبية فإن أعلى قمة هي جبل فينسون التي يبلغ ارتفاعها 4892 مترا.

وفي حين أن جبل إيفرست ودينالي وجبل فينسون وهرم كارستينز الذي يصعب الوصول إليه سوى للمتسلقين المحترفين فحسب، فإن قمم ألبروس وكليمنجارو وأكوانكوا يمكن أن يغزوها المتسلقون الهواة مزودين بالمعدات الضرورية من الطموح واللياقة البدنية.