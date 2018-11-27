وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة في الرياض وجدة. وقال أن الوظائف المتاحة لديه بالمسميات التالية:
محاسب مساعد – الفوترة والتحصيل في مدينة الرياض.
رجل أمن ثالث – الأمن والسلامة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال في الرياض.
مشرف قسم خدمات الطعام وكافتيريا الموظفين في مدينة الرياض.
صيدلاني ثاني – الصيدلة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث في مدينة الرياض.
ناسخ طبي في مدينة جدة.
رئيس تمريض في مدينة جدة.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist