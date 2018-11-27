وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل

الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة في الرياض وجدة. وقال أن الوظائف المتاحة لديه بالمسميات التالية:

محاسب مساعد – الفوترة والتحصيل في مدينة الرياض.

رجل أمن ثالث – الأمن والسلامة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال في الرياض.

مشرف قسم خدمات الطعام وكافتيريا الموظفين في مدينة الرياض.

صيدلاني ثاني – الصيدلة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث في مدينة الرياض.

ناسخ طبي في مدينة جدة.

رئيس تمريض في مدينة جدة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist