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إدارية وصحية في الرياض وجدة

وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل

وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل
weam.co/556376
الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة في الرياض وجدة. وقال أن الوظائف المتاحة لديه بالمسميات التالية:

محاسب مساعد – الفوترة والتحصيل في مدينة الرياض.

رجل أمن ثالث – الأمن والسلامة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال في الرياض.

 مشرف قسم خدمات الطعام وكافتيريا الموظفين في مدينة الرياض.

صيدلاني ثاني – الصيدلة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث في مدينة الرياض.

ناسخ طبي  في مدينة جدة.

رئيس تمريض  في مدينة جدة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist

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