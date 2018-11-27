فرنسا تعتقل مدير بمجلس الشيوخ تجسس لصالح كوريا الشمالية

باريس- الوئام:

اعتقل جهاز مكافحة الفرنسي موظفاً كبيراً في مجلس الشيوخ بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية.

وأكدت مصادر مطلعة أن بينوا كينيدي المسؤول في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية الكورية الشمالية، موقوف في إطار تحقيق انطلق منذ مارس الماضي، وأنه معتقل بتهمة التخابر، وجمع معلومات حساسة وتسليمها إلى قوة أجنبية.

ويعمل كينيدي مديراً في إدارة المعمار والتراث والحدائق بمجلس الشيوخ.

ويعد كينيدي أخد الخبراء البارزين في فرنسا بكوريا الشمالية، واقتصادها، ووضع مؤلفاً حول النموذج الاقتصادي الكوري الشمالي في 2013.