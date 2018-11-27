التعليقات: 0

لتمكينهم في منافذ البيع

تفاصيل: وظائف لذوي الاعاقة في قطاع التجزئة

تفاصيل: وظائف لذوي الاعاقة في قطاع التجزئة
weam.co/556399
الوئام - متابعات

وقعت الدكتورة أسيل العبدالكريم، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة الحكير للتجزئة، فيصل عبدالله الجديعي، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في منافذ البيع.

ويأتي توقيع الوزارة لهذه الاتفاقية سعياً إلى تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة ممن لديهم الاستعداد والقدرة للانخراط في سوق العمل وتوظيفهم في منافذ البيع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها لتمكين هذه الفئة الغالية من المشاركة في المجتمع لضمان العيش الكريم لهم ولذويهم.

وتُعد هذه الاتفاقية مبادرة من شركة الحكير للتجزئة، حيث وقعت الوزارة هذه الاتفاقية انطلاقا من مبدأ تعزيز المسئولية الاجتماعية المشتركة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم مستفيدي الوزارة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتضمنت بنود الاتفاقية توفير الوزارة قوائم للباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التوظيف المتاحة من قبل شركة الحكير وفقا لاحتياج وطبيعة العمل لدى الشركة وبما يتناسب ومؤهلاتهم ودرجة الإعاقة، كما تقدم الشركة البرامج التدريبة الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمنت الاتفاقية عقد الشركة عدد من اللقاءات الوظيفية من خلال التنسيق مع قنوات التوظيف التابعة للوزارة والمؤسسات الشقيقة.

روابط ذات صلة

العمل تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

العمل تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الشورى يطالب هيئة تقويم التعليم بتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية

الشورى يطالب هيئة تقويم التعليم بتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية

“أهلاً بالغالين” ..مهرجان وطني ينطلق بعد 17 يومآ لترفيه المعاقين وأسرهم في المملكة

“أهلاً بالغالين” ..مهرجان وطني ينطلق بعد 17 يومآ لترفيه المعاقين وأسرهم في المملكة

العمل: ضبط 44 مخالفة بمتاجر الذهب والأجهزة الكهربائية

العمل: ضبط 44 مخالفة بمتاجر الذهب والأجهزة الكهربائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>