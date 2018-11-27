أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يبحث عن رد الاعتبار أمام ليون

مانشستر- الوئام:

يبدو مانشستر سيتي الإنجليزي مرشحاً لحجز بطاقته عندما يحل ضيفاً على ليون الفرنسي في مباراة تبدو تماماً في متناول فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه لاعبوه، إن كان محلياً أو قارياً.

ويتصدر بطل الدوري الممتاز المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق ثلاث عن ليون الثاني، و6 عن هوفنهايم الألماني الثالث، الذي يلتقي بدوره شاختار دانييتسك الأوكراني (نقطتان) ما يعني أنه بحاجة الى نقطة لضمان تأهله والى فوز لحسم صدارة المجموعة.

ورغم الخسارة المفاجئة التي مني بها في الجولة الأولى على أرضه ضد ليون (1-2) سيكون من المستبعد أن يتعثر فريق غوارديولا مجددا أمام الفريق الفرنسي لاسيما إذ قدم نفس المستويات التي ظهر بها لاحقا، إن كان في المجموعة (ثلاثة انتصارات بـ11 هدفا مقابل هدف وحيد في شباكه).

أو في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني (فاز بـ7 مباريات وتعادل في واحدة منذ الخسارة أمام ليون وسجل فيها 25 هدفا مقابل 3 أهداف فقط في شباكه).