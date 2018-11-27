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ونائبين ومحافظ

اليمن: تعديلات وزارية تطال 3 من حزب الإصلاح اليمني

اليمن: تعديلات وزارية تطال 3 من حزب الإصلاح اليمني
weam.co/556415
الوئام - متابعات

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات جمهورية جديدة، أقصى فيها 3 وزراء من حكومة الشرعية المنتمين إلى حزب الاصلاح ونائبين ومحافظ من مناصبهم.

وتضمن القرار تعيين كل من الدكتور نجيب منصور حميد العوج، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والمهندس محمد عبدالله صالح ناصر العناني، وزيرا للكهرباء والطاقة، وعلي هيثم علي عبدالله، وزيرا للعدل.

كما تقرر تعيين أنيس عوض حسن باحارثة، مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وسالم صالح بن بريك، نائبا لوزير المالية، والمهندس عبدالله أحمد محمد هاجر، نائبا لوزير الكهرباء والطاقة.

وأحال هادي المسؤولين الذين تمت الإطاحة بهم إلى عضوية مجلس الشورى وهم م. عبدالله محسن الأكوع، والدكتور محمد سعيد السعدي، والدكتور منصور علي أحمد البطاني، واللواء علي بن راشد الحارثي.

 

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