“مركز 937” يتلقى أكثر من 119 ألف اتصال ويقدم 39 ألف استشارة طبية

الرياض ـ الوئام ـ محمد السويهري:

كشفت وزارة الصحة أن مركز (937) تلقى خلال الأسبوع الماضي 8797 بلاغا، فيما تعامل مع 220 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأضافت أن المركز قدم 39189 استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 119071 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 23562 استفسار، وقام بحجز 30668 موعد.

ويقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والإستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الصحة، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.