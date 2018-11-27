الذهب ينخفض انتظارا لاجتماع مجلس الاحتياطي وقمة العشرين

الوئام - وكالات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، 0.1% إلى 1220.97 دولار للأوقية، وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1220.2 دولار للأوقية، تزامنا مع استقرار الدولار، الذي حافظ على مكاسبه اليوم، قرب أعلى مستوياته منذ منتصف الشهر الجاري.

في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، وسط تفاقم النزاع التجاري الأمريكي الصيني قبيل قمة مجموعة العشرين.

من جانبه، قال دانييل هاينس، المحلل في “ANZ” إن المستثمرين لن يحركوا ساكنا لحين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) واتضاح الرؤية أكثر بشأن النزاع التجاري العالمي قبيل قمة العشرين.