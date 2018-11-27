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منافسة لتحسين خدمة الضيوف المسافرين

بعد “طيران ناس” .. “الخطوط السعودية” تتيح خدمة الصف النسائي

بعد “طيران ناس” .. “الخطوط السعودية” تتيح خدمة الصف النسائي
weam.co/556431
الوئام - متابعات

بعد أن كان طيران ناس متفرداً بتخصيص مقاعد نسائية لعدة سنوات، دخلت الخطوط السعودية أخيراً على خط المنافسة بتخصيص صف نسائي في الطائرات، في خطوة تتيح أريحية أكثر لعدد من النساء.

وأشارت عدة مواقع إعلامية إلى أن الخطوط السعودية ستطلق هذه الخدمة على الرحلات الداخلية وعلى درجة الضيافة فقط؛ في حين أن هذه الخدمة متوفرة في طيران ناس على الرحلات الدولية والمحلية معا، حيث يتاح للنساء اختيار مقاعد مسبقا للجلوس في صفوف تم تحديدها للنساء فقط.

وتأتي هذه الخطوة من شركات الطيران الوطنية السعودية، كنوع من تحسين خدمة الضيوف المسافرين واستجابة لطلباتهم، حيث يلحظ المتابع طلبات متكررة من النساء باستبدال أماكنهن إلى جانب نساء أخريات.

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