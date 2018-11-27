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في محكمة الوزراء

الكويت: وزير الصحة السابق يواجه تهما بإهدار المال العام

الكويت: وزير الصحة السابق يواجه تهما بإهدار المال العام
weam.co/556438
الوئام - متابعات

انعقدت محكمة الوزراء بدولة الكويت، اليوم، للنظر في التهم الموجهة إلى الدكتور علي سعد العبيدي، وزير الصحة السابق.

ويواجه العبيدي تهما تتعلق بإهدار المال العام، وتعمد الإضرار به، بشأن تعاقد وزارة الصحة، في عهده، بينما ينفي وزير الصحة السابق جميع التهم الموجهة إليه.

يشار إلى أن محكمة الوزراء بدولة الكويت هي المحكمة المختصة بالنظر في القضايا المقدمة ضد الوزراء، وفق ما نصت عليه المادة 132 من الدستور الكويتي، أن يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية.

 

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