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تدريبية وإدارية

بدء التقديم على وظائف نسائية في التدريب التقني

بدء التقديم على وظائف نسائية في التدريب التقني
weam.co/556443
الرياض - الوئام:

أتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابتها الالكترونية http://www.tvtc.gov.sa للتقديم على عدد من الوظائف التدريبية والإدارية النسائية في مختلف مناطق المملكة، وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف التدريبية والإدارية يبدأ اليوم الثلاثاء 19 / 3 / 1440هـ، وحتى 23 / 3 / 1440هـ

واشترطت المؤسسة على المتقدمات للوظائف التدريبية الحصول على مؤهل الدبلوم في تخصص تزيين نسائي أو التجميل من الكليات التقنية بتقدير لا يقل عن ممتاز، كما اشترطت المؤسسة مؤهل البكالوريوس في عدد من التخصصات المتاحة، ويشترط أن يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه انتظاماً بتفرغ كلي، ولمزيد من الاستفسارات عن الوظائف التدريبية خصصت المؤسسة بريد الكتروني للتواصل MF-JOBS@tvtc.gov.sa .

وأعلنت المؤسسة أمس الأحد عن وظائف إدارية نسائية، واشترطت ألا تكون المتقدمة تشغل وظيفة حكومية، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدمة على الوظيفة أن يكون المسمى والمرتبة مطابقة لشغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، وعلى المتقدمة طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة, ولمزيد من الاستفسارات عن الوظائف الإدارية خصصت المؤسسة بريد الكتروني للتواصل upg@tvtc.gov.sa.

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