مصر.. محمد صلاح يدين تصدير “القطط والكلاب”

الوئام - متابعات

أثارت أنباء في مصر عن تصدير القطط والكلاب إلى دول أخرى، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، مما دفع نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح إلى التغريد بشأن القضية.

وعبر حسابه على “تويتر”، غرد صلاح، صباح اليوم، تحت وسم “لا لانتهاك حقوق الحيوانات”، قائلا: ” لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث”.

يذكر أن وزارة الزراعة المصرية نفت ما تداولته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الأنباء عن اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول أخرى بالخارج، حسب صحف حكومية.