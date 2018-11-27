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بالتنسيق بين الهيئة والشرطة

“الأمر بالمعروف”: إتلاف مصنع للخمور بالرياض

“الأمر بالمعروف”: إتلاف مصنع للخمور بالرياض
weam.co/556456
الوئام - متابعات

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة من ضبط مصنع للخمور والمسكرات، داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن هيئة مدينة الرياض تلقت بلاغا عن موقع المصنع داخل نطاق عملها، وقامت بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

وأضاف السبر أنه وجد بداخله أدوات تصنيع الخمور، وكميات كبيرة من الخمور؛ جرى ضبطها وإتلافها من قبل الجهة المختصة.

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