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ويطالب بجدول زمني لإنهاء الحظر

الفيفا يعاقب إيران بسبب تشجيع النساء

الفيفا يعاقب إيران بسبب تشجيع النساء
weam.co/556467
الوئام - متابعات

طاب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إنه على الاتحاد الدولي أن يحدد الاتحاد الإيراني، بوضوح، جدولا زمنيا للالتزام بإنهاء الحظر المفروض على حضور النساء للمباريات.

وشدّد المجلس الاستشاري، على ضرورة أن يحذر “فيفا” إيران من عقوبات متوقعة، حال عدم تنفيذه لهذا الأمر

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سُمح لبضع مئات من النساء المختارات بحضور نهائي دوري أبطال آسيا في طهران، وأعلن فيفا تمديد عمل لجنة الخبراء حتى العام 2020.

وأشارت اللجنة إلى “تقدم متواصل يحرزه فيفا في نطاق واسع من القضايا”، ويخطط للتركيز في تقريره المقبل على كأس العالم 2022.

وتحظر لوائح الفيفا التمييز بين الجنسين، على الرغم من أن قادته عادة ما يتجنبون انتقاد الحكومة الإيرانية.

 

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