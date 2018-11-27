النصر يخطف جارديم من أمام ريال مدريد

مصعب الرويجح -الوئام

اقتربت إدارة نادي النصر من حسم ملف التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي، بعد إقالة الأورجوياني كارينيو، نظير النتائج غير المرضية.

يذكر أن البرتغالي جارديم، قاد العديد من الفرق أبرزها موناكو الفرنسي، والذي وصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام ٢٠١٧، حيث اكتشف من خلال قيادته للفريق في ذاك الموسم اللاعب الفرنسي مبابي.

وفي إطار آخر، دخل جارديم اهتمامات الفريق الإسباني ريال مدريد، لقيادة الفريق، ولم يهدأ البرتغالي حيث كان أحد ملفات العديد من الأندية الصينية والمنتخبات العربية والإفريقية والإنجليزية أبرزها ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي قبل عامين.