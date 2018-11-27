«طيران ناس» يطلق رحلة إضافية يومية بين الرياض وحائل ‏

الرياض- الوئام:

في إطار استكمال خطته التوسعية للوجهات الداخلية لعام 2018؛ أعلن طيران ‏ناس الناقل الوطني السعودي، والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن تسيير ‏رحلة يومية إضافية جديدة، من الرياض إلى حائل، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين ‏‏10 ديسمبر 2018.

وسيكون موعد المغادرة من مطار الملك خالد الدولي في ‏الرياض في الساعة 15:45، والوصول إلى مطار حائل الدولي عند الساعة ‏‏17:00 عصراً‎.‎

وأوضح طيران ناس أنّ هذه الرحلة ‏تأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الرحلات المتوجهة إلى حائل إضافة إلى التوسع في الرحلات الداخلية يعزز من حضور ‏طيران ناس في سوق الطيران الداخلي من خلال الوصول إلى العديد من الوجهات ‏التي يحتاجها ضيوف طيران ناس وفي كلّ الأوقات”.

وأشار طيران ناس إلى إطلاق عدد من الرحلات المباشرة إلى وجهات داخلية متعدّدة ‏خلال هذا العام، ومن بينها المنطقة الشمالية، وإننا نقوم بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى ‏الدمام وعرعر.

كما تمّ إضافة رحلة يومية بين الرياض وأبها، لتصبح 35 رحلة ‏أسبوعيًا، وأربع رحلات إضافية بين جدة وجازان، لتصبح 19 رحلة أسبوعيًا، ‏وأربع رحلات إضافية بين الدمام وأبها لتصبح 14 رحلة أسبوعيًا.‏

يذكر أنّ طيران ناس تتيح لعملائها إمكانية حجز رحلاتهم إلى حائل من خلال ‏جميع قنوات الحجز لديها، سواء من خلال وكلاء البيع، أو الموقع الإلكتروني، أو ‏تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية، أو عبر التواصل مع مركز الاتصال ‏‏920001234 على مدار الساعة.‏