مصر والسعودية تجددان تمسكهما بشروط المصالحة مع قطر دون تنازل

الوئام- متابعات

استقبل الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء.

وشهد اللقاء، تجديد مصر والسعودية التمسك بشروط المصالحة مع قطر، دون تنازل، ومواجهة التدخلات الإيرانية.

كما اتفق الجانبان على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

وشدد السيسي، خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وأن أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

في السياق، بعث الرئيس المصري برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جدد فيها التزام مصر بحماية وأمن الخليج.