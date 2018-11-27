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“ساما” تمنع شركتي تأمين من ممارسة النشاط لهذا السبب

“ساما” تمنع شركتي تأمين من ممارسة النشاط لهذا السبب
weam.co/556505
الرياض- الوئام

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنها قررت منع شركة “التكافل الوطني وكلاء تأمين” من ممارسة نشاط بيع أو تجديد أو إجراء أي إضافة على أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، ومنع شركة “فرسان لوكالة التأمين المحدودة” من بيع أو تجديد أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، اعتبارًا من تاريخ 19 / 03 / 1440هـ الموافق 27 / 11 / 2018م.

وأوضحت المؤسسة، أن قرار المنع جاء بسبب ارتكاب الشركتين عددًا من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يُرفع المنع عن الشركتين حتى يثبُت لها تصحيحهما لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ ولائحته التنفيذية.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركتين في ذلك، وفي حالة عدم تجاوب أي من الشركتين؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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