“مؤسسة النقد” تدعو 5 شركات مهن حرة إلى سرعة تصحيح أوضاعها

الوئام- واس

أعلن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن عددًا من شركات المهن الحرة “وكالة التأمين” لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لديها، موضحة أن تلك الشركات هي شركة نجم التظافر لوكالة التأمين التعاوني، شركة مزون النماء لوكالة التأمين التجارية، شركة الوفاء لوكالة التأمين، شركة شاير لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين.

ودعت المؤسسة في هذا الصدد، الشركات الخمس إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا عمل من تاريخ هذا الإعلان، وفي حالة عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص، وتأمل مِمَّن له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة فيه، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.