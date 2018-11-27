قيادي حوثي: وافقنا على إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة

الوئام- متابعات

أعلن قيادي في الميليشيات الحوثية، الموافقة على إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة الذي يخضع للانقلابيين المدعومين من إيران.

وكان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان،أكد أن التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي أفضل طريق لدفعهم للسلام، حسب تغريدة على موقع “تويتر”.

وقال: “بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، مما يثبت أن الضغط المتواصل على المليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن”.