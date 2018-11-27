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العمل تدعو الجمعيات الخيرية غير الممارسة للأنشطة الاقتصادية للتقدم بطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة

العمل تدعو الجمعيات الخيرية غير الممارسة للأنشطة الاقتصادية للتقدم بطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة
weam.co/556565
الوئام-متابعات

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، يجوز للجمعيات الخيرية المسجلة تحت إشراف الوزارة، التي لا تمارس نشاطًا اقتصاديا أو التي يوجد لديها بعض الأنشطة غير الاقتصادية التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة المدخلات التي يتحملونها على مشترياتهم من السلع والخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أكد خلال لقائه المفتوح مطلع الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، على أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المُضافة.
ويتوجب على جميع الجمعيات عند تقديم الطلب استيفاء عدد من المعايير ومنها: أن يكون لدى المؤسسة الخيرية ترخيص بمزاولة الأنشطة الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون هدف المؤسسة الخيرية تحقيق منفعة عامة.
ودعت الوزارة الجمعيات الراغبة بالتقدم الدخول لبوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الرابط: gazt.gov.sa , وسوف تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم الطلبات المقدمة من هذه الجمعيات بعد استلامها لجميع المستندات المطلوبة.

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