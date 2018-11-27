فساد تحكيمي إرضاء للرئيس.. تفصيل الدوري التركي كما يحلو لحكومة أردوغان

متابعات - الوئام

يبدو أن شكوك المدير السابق لنادي جلطه سراي، بوراك الماس، بتفصيل الدوري التركي كما يحب أن يراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت في محلها.

مؤخرا نشر بوراك الماس، تغريدة ملفتة عقب تصدر ناديا باشاك شهير وقاسم باشا المدعومين من الحكومة التركية للدوري التركي لكرة القدم، وذكر أن المشهد المراد رسمه تحقق اعتبارًا من هذا الأسبوع.

في الوقت الذي تربع فيه ناديا باشاكشهير وقاسم باشا المدعومين من الحكومة التركية على عرش صدارة الدوري التركي لكرة القدم.

وفي وقت سابق أعلن أردوغان أنه من مشجعي نادي باشاكشهير، بينما تعد منطقة قاسم باشا المنطقة التي ولد وترعرع بها.

وخلال الموسم الماضي أعرب أردوغان عن آماله في فوز نادي باشاك شهير بصدارة الدوري غير أن النادي أختتم الموسم في المرتبة الثالثة.

وفي الأسبوع الثالث عشر للدوري التركي لكرة القدمة لا يزال نادي باشاك شهير يحتفظ بصدارته للدوري، حيث تسببت أخطاء الحكام والعقوبات المفروضة من الاتحاد التركي لكرة القدم في فقدان نادي غلطة سراي عددًا من النقاط في الوقت الذي يشهد فيه نادي فنربهشه أسوء مواسمه.

وعلى الرغم من فوز باشكتاش بمباريات هذا الأسبوع لم يتمكن من تحقيق الأداء المرجو بأي شكل من الأشكال.

وبات تصدر باشاكشهير للدوري التركي لكرة القدم واحتلال نادي قاسم باشا المرتبة الثانية محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث زعم حساب يحمل اسم محمد أسلان أن الاتحاد التركي لكرة القدم تلقى معلومات من أردوغان وأن باشاكشهير سيصبح بطل الدوري هذا الموسم.

ورأى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه توجد خطة لجعل نادي باشاكشهير بطلا للدوري هذا الموسم من ثم شراء رجال أعمال قطريين له، بينما اعتبر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أردوغان هو أسعد إنسان في تركيا بهذه النتائج.