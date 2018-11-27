العثور على مذيع مشهور مقتولا في لبنان

الوئام-متابعات

في جريمة نكراء عُثر على المذيع البريطاني غافين فورد، مقدم أحد البرامج الإذاعية الشهيرة في لبنان، مقتولاً في شقته، الثلاثاء.

وأعلنت إذاعة “راديو وان ليبانون” حيث كان يعمل غافين فورد وفاته الثلاثاء.

وكشف مصدر أمني تفاصيل متعلقة بعملية القتل، وفسر أنّ الجريمة وقعت في شقته بمنطقة بيت مري الجبلية شرق لبنان، حيث عثر عليه مقيّد اليدين بعد تعرّضه للخنق باستخدام قطعة قماش تمّ لفها حول رقبته، فيما وجدت آثار ضرب بآلة حادة على وجهه.

وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة، أفاد أنّ سبب الوفاة الاختناق.

وبحسب الصورة التي انتشرت من مكان الجريمة، فإنّ آثار الجريمة بدت واضحة من حيث الدماء التي انتشرت على الأرض، واحتمال تعرّضه للتعذيب قبل وفاته، كما وجد منزوع الملابس عند العثور على جثته.

وكتبت الإذاعة التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية على صفحتها على “فيسبوك”، “بكل أسى نعلن وفاة صديقنا وزميلنا غافين فورد”، مضيفة “تعرب إدارة الإذاعة وفريقها عن التعاطف العميق مع عائلته وأصدقائه وزملائه”.

وأعرب السفير البريطاني في #لبنان كريس رامبلينغ عن “صدمته وحزنه العميق إزاء وفاة فورد، مؤكداً تضامن السفارة مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان ذكرت أنه تمّ العثور على جثته في شقته في بلدة بيت مري، مشيرة إلى أن “القوى الأمنية حضرت وباشرت التحقيقات”.

وكان فورد يتولى تقديم برنامج “غافين فورد إن ذي مورنينغ” الصباحي منذ أكثر من عقد من الزمن عبر أثير “راديو وان”.