تمويل مشروعات سكنية واستثمارية.. الدعم السعودي للشقيقة تونس لا ينقطع

الرياض - الوئام

خلال عام زاد حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس، إلى نحو ضعف الفترة السابقة من العام الماضي، يمثل هذا انعكاسا قويا إلى نمو العلاقات السعودية التونسية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفقا للتقارير الرسمية بين الجانبين، فإن إجمالي حجم التبادل التجاري بلغ مليار ريال (266.66 مليون دولار) خلال العام الماضي 2017، ووصل حجم التمويل والاستثمارات والدعم الذي قدمته السعودية لشقيقتها تونس خلال العقد الأخير مليار و450 مليون دولار، بما يعكس نمو العلاقة بين الجانبين.

يمثل رقم حجم التمويل السعودي دعما مباشر لتطوير البنى التحتية في تونس، ويشمل إنشاء مستشفيات ودعم مشاريع حيوية وأمنية ومساندة للاقتصاد التونسي.

ووفقا لأرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما في 2018 بنسبة 4.7% مقارنة مع العام السابق له، صعودا من قرابة 955 مليون ريال (254.6 مليون دولار).

فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى تونس في 2017، نحو 222 مليون دولار، مقابل واردات منها بقيمة إجمالية 43.84 مليون دولار.

في المقابل، بلغت قيمة الصادرات السعودية لتونس في 2016، نحو 206.58 مليون دولار، في حين بلغت وارداتها من تونس 48 مليون دولار.

وفي أوائل سبتمبر من العام الحالي، احتفلت مدينة وادي مليز التابعة لولاية جندوبة التونسية بتسليم عقود وسندات ملكية 18 مسكنا اجتماعيا لفائدة مستحقيها من أصحاب الدخل المحدود، في إطار قرض ميسر قدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 150 مليون دولار، يهدف إلى بناء ما يقارب من 4600 وحدة سكنية جماعية وفردية في مختلف ولايات تونس.