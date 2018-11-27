تقارير دولية: السعودية ثالث دول العشرين في الاحتياطيات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار

متابعات - الوئام

تقول البيانات المنشورة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين إن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما تشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.4 في المائة من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة.

ووفقا للتقارير، فإن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان.

وتقول البيانات المعطاة أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب في هذا التقرير كونه يمثل 28 دولة، ومن ثم لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).

وتتألف مجموعة العشرين التي تعقد اجتماعاتها في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين يوم الجمعة المقبل من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: السعودية، الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتتصدر الصين دول مجموعة العشرين باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.05 تريليون دولار، تمثل 38.7 في المائة من إجمالي الـ19 دولة، ثم اليابان بـ 1.25 تريليون دولار (15.9 في المائة)، ثالثا تأتي السعودية باحتياطيات أجنبية تبلغ 507.2 مليار دولار، تعادل 6.4 في المائة من الإجمالي، ثم روسيا بـ459.6 مليار دولار (6.4 في المائة)، وكوريا الجنوبية بـ402.8 مليار دولار (5.8 في المائة).

وغابت الاقتصادات الرئيسة مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن صدارة القائمة، نظرا لأن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، نتيجة لذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.