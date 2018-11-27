تصعيد روسي حازم بعد أزمة السفن الأوكرانية

متابعات - الوئام

حذرت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا أو التعامل مع أي جهة أوكرانية، على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين.

ونشرت وزارة العدل ومركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية رسالة تحذيرية تطالب فيها الشعب الروسى بأخذ الاحتياطات اللازمة فى التعامل مع أى جهة أوكرانية نظرًا للأزمة الراهنة بين البلدين، إلى جانب الأحكام العرفية التى أعلنتها أوكرانيا.

وقال مركز الأزمات، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذى نشرته وكالة “تاس” الروسية: “إن التفاقم الحاد للأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا جعل أوكرانيا تتصرف بشكل عدائى واضح ضد الشعب الروسى، أنها تتخذ إجراءات حالية لحظر دخول الروس أراضيها”.

وأعلن الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكوقد دعمه لاقتراح مجلس الوزراء الأوكرانى بشأن فرض الأحكام العرفية بالبلاد، وتقديمه إلى مجلس الأمن والدفاع الوطنى للنظر فيه، وإحالته إلى البرلمان.

ويأتي قرار الرئيس الأوكراني على خلفية احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية في منطقة مضيق كيرتش، والتي كانت تسير من أوديسا إلى ماريوبول، وعبرت الحدود الروسية بشكل غير قانوني، ودخلت المياه الإقليمية الروسية.