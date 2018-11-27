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ستحاكي وضع الطيران

أخيرا .. واتساب يتيح لك الهروب منه في أيام الإجازة

أخيرا .. واتساب يتيح لك الهروب منه في أيام الإجازة
weam.co/556603
الوئام-متابعات
هل تزعجك إشعارات واتساب ورسائله أثناء إجازتك،خاصة من عملك أو من المجموعات المرتبطة بك، أخيرا سيتيح لك واتساب خاصية للهروب بعيدا.
كشفت تقارير إعلامية عن عزم تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، طرح ميزة مهمة، ستكون مفيدة خلال إجازات المستخدمين، الذين يرغبون في الاسترخاء والابتعاد عن ضغط الرسائل والإشعارات المزعجة.

وتابع الموقع: “سيكون بإمكان المستخدمين تجاهل كل الإشعارات القادمة من التطبيق، مما يعني أنه لن يتوصل بأي رسالة جديدة خلال تفعيل هذا الوضع”.

وتحاكي هذه الخاصية “وضع الطيران” الموجود في كل الهواتف الذكية، والتي تمنع الجهاز من استقبال أي اتصال أو رسالة نصية خلال تفعيلها.

في المقابل، ذكر المصدر أن الشركة تخطط كذلك لإطلاق ميزة “ربط الحسابات”، التي تتيح ربط حسابك على الواتساب مع الحسابات الاجتماعية الأخرى، مثل فيسبوك وإنستغرام.

وسيتم استخدام هذه الخاصية في حال أراد أي مستخدم استرجاع حسابه على فيسبوك أو إنستغرام.

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