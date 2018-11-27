التعليقات: 0

توفى عن عمر يناهز 57 عاما

أطفال العالم يودعون مبتكر “سبونج بوب”

أطفال العالم يودعون مبتكر “سبونج بوب”
weam.co/556605
الوئام-متابعات
بعد أن أصبح صديق الأطفال في العالم برسومه المتحركة على مدى زمن طويل،رحل اليوم عن عالمنا مبتكر سبونج بوب ستيفن هيلنبرج
و قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية، الثلاثاء، إن ستيفن هيلنبرج، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب سكوير بانتس”، توفي عن عمر يناهز57 عاما.

وأشارت الشبكة في بيان “نشعر بحزن عميق بسبب الأنباء عن وفاة ستيفن هيلنبرج بعد معركة مع التصلب الجانبي الضموري. كان صديقا محبوبا وشريكا إبداعيا لكل شخص في نيكولوديون وقلوبنا مع أسرته”، وفق ما نقلت رويترز.

وكان هيلنبرغ قد كشف في عام 2017 أنه يعاني من المرض الذي يسبب ضمور الجهاز العصبي.

روابط ذات صلة

وفاة اللاعب سلطان البرقان

وفاة اللاعب سلطان البرقان

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل خاشقجي

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل خاشقجي

وفاة طالب بسكتة قلبية في الطائف

وفاة طالب بسكتة قلبية في الطائف

وفاة و5 إصابات في تصادم بسبب السرعة الزائدة

وفاة و5 إصابات في تصادم بسبب السرعة الزائدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>