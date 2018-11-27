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دوري أبطال أوروبا: هزيمة سيسكا موسكو تمنح التأهل رسميا لروما وريال مدريد

دوري أبطال أوروبا: هزيمة سيسكا موسكو تمنح التأهل رسميا لروما وريال مدريد
weam.co/556607
متابعات - الوئام

أهدى نادي سيسكا موسكو الروسي التأهل لفريقى ريال مدريد الإسبانى وروما الإيطالى إلى الدور ثمن النهائى من دوري أبطال أوروبا، عقب هزيمته أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكى بنتيجة 1/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وأنهى سيسكا موسكو آماله فى المنافسة على التأهل لدور الستة عشر بدورى الأبطال هذا الموسم بعد السقوط المخيب، حيث تجمد رصيده عند 4 نقاط استمر بها فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة مع تبقى مواجهة واحدة له، بفارق الأهداف فقط عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع والأخير

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