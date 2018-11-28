ولي العهد يلتقي رئيس الحكومة التونسية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في العاصمة تونس اليوم، دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .